Energia da EDP leva PSI-20 a subir mais de 1% e contrariar Europa

O PSI-20 valorizou 1,09% para 4.468,22 pontos, com nove cotadas em alta, seis em baixa e três sem variação.



O índice português recuperou de duas sessões em terreno negativo e conseguiu contrariar a tendência de baixa das praças europeias à custa do desempenho positivo das cotadas do Grupo EDP, que reagiram em alta ao negócio de aquisição da espanhola Viesgo, que foi anunciado após o fecho da sessão anterior.





Nas bolsas europeias e norte-americanas a sessão está a ser de queda, com os índices a serem penalizados pelas tecnológicas e resultados abaixo do esperado do Bank of America.Depois de uma reação inicial negativa, as ações da EDP e EDP Renováveis fecharam em forte alta, refletindo os comentários positivos dos analistas, que defendem o racional do investimento de 2 mil milhões na compra da Viesgo e o recurso ao aumento de capital para financiar a operação. EDP somou 2,31% para 4,471 euros e a EDP Renováveis avançou 3,29% para 13,80 euros, igualando o máximo histórico atingindo este ano. Para os analistas do Bank of America, a aquisição da Viesgo por parte da EDP é "atrativa" e existe um lado claramente racional no negócio. O Goldman Sachs diz que é um passo importante para a empresa portuguesa acelerar o seu crescimento em Espanha.

A EDP foi determinante para a subida robusta do PSI-20, mas não foi a única cotada com desempenho positivo. A Nos ganhou 2,93% para 3,584 euros, os CTT subiram 1,81% para 2,245 euros e a Sonae avançou 1,4% para 0,654 euros.



O BCP ganhou 0,83% para 0,1094 euros e a Jerónimo Martins foi o único peso pesado em queda. Caiu 1% para 14,855 euros e foi a segunda do PSI-20 com pior desempenho. A Galp Energia fechou estável nos 10,45 euros.