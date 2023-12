Entrada do Estado no capital dá salto de 7% à Telefónica mas entusiamo arrefece

"holding" que gere as participações do estado espanhol, possa comprar até 10% do capital social da Telefónica animou as ações da operadora de telecomunicações no arranque da negociação desta quarta-feira.Na abertura da bolsa de Madrid, as ações da Telefónica dispararam 7%, até aos 3,82 euros.

O entusiasmo, contudo, arrefeceu ao longo do dia e as ações da empresa valorizam neste momento apenas 2,64%, cotando nos 3,66 euros.A decisão do Governo espanhol surge na sequência dapor 2,1 mil milhões de euros.O Executivo espanhol destaca que Telefónica é "uma das principais empresas do país", tendo um "papel-chave" no setor das telecomunicações e outros âmbitos estratégicos. "A presença de um acionista público na Telefónica significa um reforço da estabilidade e, como consequência, permite", justifica o Executivo, em comunicado.A Saudi Telecom é apontada como estando a preparar uma