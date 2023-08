Esperança sobre piedade de Powell pela economia pinta Wall Street de verde. HP desliza 6%

Wall Street terminou a sessão desta quarta-feira em alta, num dia em que os dados económicos deram sinais de um possível enfraquecimento da maior economia mundial.Este cenário reforçou a expectativa de que Reserva Federal (Fed) norte-americana pode vir abrandar o ciclo de subida dos juros diretores, de forma a não intensificar a contração económica.O Standard & Poor's 500 (S&P 500) somou 0,38% para 4.514,87 pontos, tendo encerrado a sessão perto de máximos de três semanas. Por sua vez, o industrial Dow Jones valorizou 0,11% para 34.890,24 pontos.Já o tecnológico Nasdaq Composite ganhou 0,54% para 14.019,31 pontos.A ADP - empresa de processamento de salários - divulgou hoje que o setor privado norte-americano criou 117 mil postos de trabalho em agosto, abaixo dos 195 mil esperados pelos economistas ouvidos pela Bloomberg. Trata-se do valor mais baixo em cinco meses, o que está a ser interpretado como um sinal de que o mercado laboral está a perder robustez.Foi também conhecido que o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA cresceu a um ritmo anualizado de 2,1% no segundo trimestre, abaixo do valor anteriormente avançado pelo governo norte-americano (2,4%).No mercado de "swaps", as apostas reforçaram-se na pausa de Jerome Powell. Os investidores apontam para uma probabilidade de quase 89% de que a taxa de fundos federais se mantenha inalterada, após a reunião de política monetária da Fed de setembro, acima dos 86% estimados esta terça-feira.Por sua vez, as apostas sobre uma possível pausa em novembro também aumentaram, passando de 52% para 54%, de acordo com a FedWatch do CME Group.A HP desvalorizou 6,63%, depois de a empresa de informática ter cortado o "guidance" para este ano, devido ao abrandamento da procura.Já a Mastercard somou 0,55% e a Visa cresceu 0,35%, após ter sido noticiado que as empresas estão a preparar-se para aumentar as comissões sobre os cartões de crédito.