Petróleo valoriza com sinais de menor oferta. Ouro desliza com dólar mais forte

07h53

Europa aponta para arranque com ganhos e Ásia fecha no verde após dados nos EUA

As bolsas europeias apontam para um arranque em terreno positivo, dando continuação aos ganhos de terça-feira à boleia de dados económicos mais fracos do que o esperado nos Estados Unidos.



O número de vagas de trabalho caiu mais do que o esperado no país, dando sinais de que o mercado laboral está a abrandar na maior economia mundial. Um outro indicador revela também que a confiança dos consumidores nos EUA baixou. Estes dados fizeram aumentar a expectativa de que a Reserva Federal (Fed) poderá estar perto de terminar o ciclo de subidas dos juros, apesar de, num discurso no Simpósio de Jackson Hole, o presidente do banco central, Jerome Powell, ter afirmado que a entidade está disponível para continuar a subir os juros.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 sobem 0,3%.



Na Ásia, a negociação fechou com ganhos, embora moderados. Os índices chineses iniciaram a sessão em alta, impulsionados pelas notícias de que os principais bancos estatais se preparam para baixar as taxas de juro na maioria das hipotecas, assim como as dos depósitos, mas acabaram por perder gás no final da negociação.



Ainda assim, os principais índices remataram no verde. Pela China, Xangai subiu 0,15%, em Hong Kong, o Hang Seng somou 0,36%. No Japão, o Topix avançou 0,43% e o Nikkei valorizou 0,33%. Na Coreia do Sul, o Kospi cresceu 0,35%.



São conhecidos esta quarta-feira os dados da inflação de agosto na Alemanha, maior economia europeia, e em Espanha. Além destes, a Comissão Europeia divulga os indicadores de sentimento económico, sendo estes dados que poderão ajudar a definir o apetite pelo risco dos investidores na região.