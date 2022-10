Estrelas da bolsa durante a pandemia estão agora na amargura. Lembra-se deles?

Peloton, Zoom e Amazon foram muitas das cotadas que se tornaram protagonistas do mercado durante a pandemia. Hoje, dois anos depois do início de uma fase que marcou a humanidade, muitas destas empresas saltaram do estrelado para uma trajetória de queda em bolsa.

