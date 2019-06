Família Amorim coloca à venda 3,46% da Corticeira

A Investmark, controlada pela família Amorim e que detém 13,778% do capital da Corticeira, lançou uma oferta particular de venda "de ações representativas de capital social da Corticeira Amorim nos termos da qual admite vender até 4.600.000 ações representativas de até 3,46% do capital social da Corticeira Amorim", revela a empresa em comunicado emitido para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



Esta operação é direcionada para institucionais e decorre até ao dia 5 de junho, dia em que serão conhecidos os termos finais da transação.

A empresa liderada por António Rios Amorim (na foto) adianta que esta operação "visa contribuir para o reforço do nível de dispersão do capital social da Corticeira Amorim, indo ao encontro do crescente interesse manifestado por investidores, nacionais e internacionais, assim potenciando a liquidez do título e fomentando uma maior representatividade do título no PSI20, em linha com a contribuição dada pela referida sociedade à economia portuguesa."



Esta não é a primeira vez que esta empresa da família Amorim vende uma posição no capital da Corticeira. Em 2016 foi realizada uma operação semelhante e com os mesmos argumentos. Na altura, a Amorim International Participations e a Investmark Holdings realizaram uma oferta particular de venda de 10% do capital da Corticeira. E a razão foi a mesma: a procura dos investidores.



Após esta alienação, a Investmark, que detém atualmente 13,778% do capital da Corticeira, manterá uma posição superior a 10%. E a família Amorim continuará a ter um controlo maioritario, de cerca de 70% do capital.



As ações da Corticeira Amorim fecharam a sessão de hoje a cair 0,78% para 10,18 euros. Se as ações à venda fossem vendidas ao preço de fecho desta terça-feira (10,18 euros), o encaixe ascenderia a 46,8 milhões de euros. Habitualmente estas operações são concretizadas com desconto face ao preço a que as ações transacionam em bolsa. Na operação de 2016 o preço de venda das ações situou-se 8,6% abaixo da cotação na altura.