FANG dão energia a Wall Street

As bolsas do outro lado do Atlântico encerraram em alta, animadas sobretudo pelo setor tecnológico, apesar do impasse nas tensões comerciais entre os EUA e a China.

O Dow Jones fechou a somar 0,09% para 26.112,53 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou também 0,09% para 2.889,67 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite registou uma subida de 0,62% para 7.845,02 pontos.

As ações do Facebook, Apple, Netflix e Google (detida pela Alphabet) – as chamadas FANG – deram gás aos índices norte-americanos, sobretudo o tecnológico Nasdaq.



Também a Tesla animou o Nasdaq, tendo encerrado a subir 4,70% para 225,03 dólares no dia em que o seu CEO, Elon Musk, anunciou no Twitter ter apagado a sua conta naquela rede social.





Just deleted my Twitter account — Elon Musk (@elonmusk) June 17, 2019