Fortnite derrota Apple em tribunal e Wall Street derrapa

O índice industrial Dow Jones fechou a cair 0,78%, para 34.607,72 pontos. Já o Standard & Poor’s 500 recuou 0,77%, para 4.458,58 pontos. Esta foi a quinta queda consecutiva do S&P 500, na mais longa série de perdas desde fevereiro.

Por seu lado, tecnológico Nasdaq Composite perdeu 0,87% para se fixar nos 15.115,49 pontos.

As principais praças de Wall Street tinham arrancado a sessão em alta, sustentadas pelos sinais de diminuição de tensões entre os Estados Unidos e a China, depois de os líderes de ambos os países terem falado ao telefone.

Esta foi a primeira conversa entre Joe Biden e Xi Jinping em sete meses, tendo sido vista como um sinal positivo que poderá melhorar as relações entre os dois parceiros comerciais.

A contribuir para a tendência positiva estava também a subida das cotações do petróleo, que impulsionou as cotadas do setor da energia, como a Exxon Mobil, Chevron, Occidental Petroleum e Halliburton.

No entanto, a tendência em Wall Street acabou por inverter a meio do dia, com os dados sobre os preços no produtor e os reveses da Apple a pressionarem.

Os preços no produtor subiram de forma sólida nos EUA, em agosto, reforçando os sinais de um aumento da inflação.

Além disso, a Apple afundou depois de uma decisão desfavorável em tribunal, com a empresa da maçã a encerrar com a desvalorizar 3,31% para 148,97 dólares.

A tecnológica liderada por Tim Cook já não vai poder proibir os programadores da app de direcionarem os utilizadores para opções de pagamento fora da sua App Store, segundo a decisão de hoje da juíza Yvonne Gonzalez Roger, da Califórnia, no contexto da batalha jurídica com a fabricante do popular videojogo Fortnite, a Epic Games, o que constituiu um duro golpe para a Apple.

A juíza determinou que a Apple tinha violado as normas da lei de combate à concorrência desleal na Califórnia ao obrigar a Epic Games a usar os sistemas de pagamento da Apple, na sua App Store, sendo que a fabricante de iPhones ficava com uma comissão de 30% sobre cada compra na aplicação.