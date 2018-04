Fundo de 126 mil milhões foca-se nas acções devido à subida de juros

"Temos uma alocação maior em acções do que em dívida e achamos que é a melhor posição neste contexto", afirmou Christian Hyldahl, presidente do fundo de pensões dinamarquês ATP. "Acreditamos nas acções no longo prazo e a nossa exposição combina títulos não cotados e acções de empresas dinamarquesas."

O fundo, com sede no norte de Copenhaga, está "bastante focado na inflação", com aplicações em commodities, segundo Hyldahl.