Galp desce mais de 2,5% e penaliza bolsa

O PSI-20 desce 0,20% para 5.476,78 pontos, com sete cotadas em queda contra 11 que travam a descida. Entre os congéneres europeus a tendência é de ganhos ligeiros, num dia em que as cotadas americanas começam a revelar os resultados do primeiro trimestre do ano. Entre as empresas que revelam os seus números hoje está o JPMorgan e o Citigroup. Os ganhos acabam por ser ligeiros uma vez que o ambiente exige cautela. Os investidores continuam algo expectantes em relação à disputa comercial entre EUA e China e ao conflito na Síria.