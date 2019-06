Galp desliza para mínimos de 2016 e pesa na bolsa nacional

A bolsa nacional inverteu da tendência de ganhos registada logo na abertura, com a Galp Energia a ser a principal responsável, ao cair mais de 1,5% e negociando em mínimos de 2016. Do lado oposto está a EDP Renováveis, que sobe e atinge máximos históricos.

O PSI-20 cede 0,44% para 5.107,73 pontos, com 12 cotadas em queda, cinco em alta e uma inalterada. Entre os congéneres europeus a tendência, que no início da sessão era de subida ligeira, não está definida, com alguns índices a caírem e outros a subirem. O Stoxx600, que agrega as 600 maiores cotadas europeias está mesmo inalterado nos 378,81 pontos.