Galp tomba mais de 1% e penaliza o PSI-20. Retalho cede pela multa da AdC

A bolsa de Lisboa abriu esta quinta-feira em queda.

O

principal índice português, o PSI-20, perde 0,39% para 5.653,64 pontos, com a Galp Energia a liderar as perdas e mais 12 das 19 cotadas a negociar em terreno negativo.





A petrolífera liderada por Andy Brown cai 1,33% no arranque das negociações, com as ações a valerem 8,73 euros. A queda acompanha o desempenho do petróleo e acontece um dia depois de a

A penalizar o índice nacional está também o setor do retalho, depois de a AdC ter avançado com uma decisão sancionatória contra o Auchan, Modelo Continente (da Sonae) e Pingo Doce (detido pela Jerónimo Martins) por estarem envolvidas em mais um processo de fixação de preços na grande distribuição. Em reação, a Sonae está a cair 0,69%, para 1,01 euros, enquanto a Jerónimo Martins perde 0,23%, para 19,37 euros.

Entre os pesos-pesados em queda está também a EDP, que desvaloriza 0,33%, e a EDP Renováveis, que cai 0,26%.



Destaque também para a Altri que vai esta quinta-feira divulgar ao mercado o desempenho entre julho e setembro. O resultado líquido da produtora de pasta de papel aumentou quase 385% no primeiro semestre deste ano, face ao mesmo período de 2020. A cotada abriu a perder 0,17%, para 6,02 euros.



Em contraciclo, segue o BCP, que soma 0,13%, para 0,16 euros por ação.

Autoridade da Concorrência (AdC) ter dado luz verde à compra da Mobiletric, fornecedora de soluções de carregamento para carros elétricos, pela Galp Power, subsidiária da Galp Energia.