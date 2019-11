Galp em máximos impulsiona abertura do PSI-20

O PSI-20 recupera de duas sessões em queda, com um ganho de 0,09% para 5.279,4 pontos, com 11 cotadas a subir, três a descer e quatro sem variação.

As bolsas europeias marcam ganhos em torno de 0,5%, segundo a Bloomberg devido a declarações positivas por parte de responsáveis do governo norte-americano sobre progressos no acordo comercial parcial entre os EUA e a China.

A Galp Energia volta a destacar-se no arranque da sessão em Lisboa com as ações a renovarem máximos de 7 novembro de 2018, com uma valorização de 0,23% para 15,155 euros.

A petrolífera, através da sua subsidiária Petrogral Brasil, anunciou a entrada em produção da unidade flutuante de produção P-68, no pré-sal brasileiro.

Ainda a impulsionar o PSI-20, o Banco Comercial Português soma 0,67% para 0,1214 euros, os CTT avançam 1,21% para 3,618 euros e a Navigator sobe 0,51% para 3,58 euros.

Do lado negativo destacam-se as ações da Jerónimo Martins, que descem 0,83% para 14,85 euros, depois de ontem terem fechado a sessão a cair mais de 1% para mínimo de duas semanas. A JB Capital Markets reduziu a recomendação da Jerónimo Martins de "comprar" para "neutral", mas subiu o preço-alvo em 6%, de 15,70 euros para 16,60 euros.