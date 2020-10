Galp Energia afunda mais de 7% e lidera quedas entre as petrolíferas da Europa

Nel ASA

A Galp Energia continua sem conseguir dar resposta positiva em bolsa aos prejuízos divulgados no início desta semana, referentes ao terceiro trimestre. Hoje, a empresa liderada por Carlos Gomes da Silva afundou 7,27% para os 6,862 euros por ação, liderando as quedas entre as petrolíferas na Europa, e vincando um mínimo de janeiro de 2009.Na sua terceira sessão seguida a desvalorizar, a petrolífera portuguesa supera as más prestações da norueguesa(-6,59%) e da britânica(-5,10%%). Hoje, todas as empresas que compõe o Euro Stoxx 600 "Oil & Gas" negociaram em queda, com a BP a registar a menor perda (-0,68%). O setor também foi castigado pela descida acentuada das cotações do petróleo, que afundam mais de 5% devido ao agravamento da pandemia.O dia foi negro para quase todos os setores na Europa, com os índices nacionais a marcarem perdas em torno de 3%.No ano como um todo, a Galp Energia é a oitava pior cotada, registando uma desvalorização de mais de 50%, acima da queda de 46% sentida no índice das petrolíferas.Hoje, o Nau Securities cortou o preço-alvo que atribui à empresa portuguesa de 15,50 euros para os 14 euros por ação. Já oNo total, a Galp tem 17 casas de investimento a recomendar "comprar" as suas ações, sete a aconselhar "manter" e uma a considerar que a melhor opção será "vender". O preço-alvo médio é de 12,31 euros por ação.