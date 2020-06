Grandes investidores reforçam nos CTT

Os espanhóis da Indumenta Pueri e o Norges Bank reportaram, nos últimos dias, um aumento nas suas posições no capital da empresa de correios. Estes reforços ocorreram num período marcado pela correção das ações, que descem 8% nas últimas três semanas.

João Bento, CEO dos CTT, adiantou no início do mês que as encomendas cresceram no confinamento.