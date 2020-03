O clube de pequenos investidores realça que "as lições da Grande Depressão ocorrida em 1929 e os ensinamentos da Grande Recessão verificada em 2008, recomendam a adoção de medidas de natureza prudencial a nível dos mercados bolsistas, em contexto semelhante à situação presente".



Perante um ambiente de grande incerteza devido ao surto da covid-19, a entidade destaca ainda que "o impacto psicológico e consequências económicas - financeiras, resultantes das medidas adotadas para contenção da pandemia, são suscetíveis de provocar um crescente comportamento irracional dos agentes ou distorções no funcionamento dos mercados".



Depois de várias semanas marcadas por quedas abruptas nos mercados, com descidas inéditas, a Maxyield aponta ainda que "o encerramento temporário de mercados bolsistas asiáticos, a introdução de fortes restrições na atividade de short selling por diversas entidades reguladores, situações de bloqueio na transação de ações nalguns países europeus e crescente debate sobre suspensão da negociação bolsista, reforçam o movimento contrário à intensa volatilidade provocada pela pandemia".

O debate que nos últimos dias tem vindo a ganhar força nos Estados Unidos da América chegou a Portugal. A Maxyield, um clube de pequenos investidores, pediu ao regulador do mercado português e à gestora da bolsa a suspensão da negociação de todos os valores mobiliários em mercado regulamentado, argumentando que o surto do novo coronavírus é suscetível de provocar um comportamento irracional e distorções no funcionamento dos mercados."A Direção da Maxyield recomenda à CMVM e Euronext Lisboa a suspensão da negociação de valores mobiliários em mercado regulamentado, por estarem reunidas circunstâncias suscetíveis de, com razoável grau de probabilidade, perturbar o desenvolvimento da negociação bolsista", adianta a Maxyield em comunicado.