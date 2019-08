Grupo EDP e Jerónimo Martins sustentam bolsa

O PSI-20 sobe 0,06% para 4.828,32 pontos. As bolsas europeias iniciaram a sessão indefinidas, com índices a subirem e outras a descerem, numa altura em que os investidores continuam a refletir na negociação as novidades sobre a disputa comercial entre os EUA e a China, que ontem animaram a negociação. Por outro lado, na Europa serão hoje divulgados os dados do PIB do segundo trimestre, tendo já sido confirmado que a Alemanha contraiu no período em análise.



Na bolsa nacional, a contribuir para os ganhos ligeiros do PSI-20 está o grupo EDP, com a elétrica a avançar 0,03% para 3,387 euros e a EDP Renováveis a crescer 0,11% para 9,40 euros.



A Jerónimo Martins também sustenta a praça lisboeta, ao avançar 0,42% para 14,415 euros.



Do lado oposto volta a estar o BCP, depois de ontem ter disparado mais de 4%, ao recuar 0,44% para 0,2056 euros.





Em queda está também a Galp Energia, perdendo 0,39% para 12,915 euros.