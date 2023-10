Grupo EDP pressiona bolsa de Lisboa

epois de na segunda-feira o índice de referência, Stoxx 600, ter descido a mínimos de março.O PSI desvaloriza 0,35% para os 6,043,76 pontos. Das 16 cotadas, 12 estão em queda, três no verde e uma inalterada — Ibersol.

O grupo EDP é o que mais pressiona o índice nacional. A EDP Renováveis negocieia em mínimos de outubro de 2020, a perder 1,62% para 14,85 euros por ação. Já a casa mãe tomba 1,33% para 3,77 euros, em mínimos de maio de 2020.Também a perder acima de 1% estão a Mota-Engil que desliza 1,17% para 3,39 euros e a Greenvolt que cai 1,10% para 5,38 euros por ação.Entre os pesos pesados, além da EDP, a Galp desvaloriza 0,51% para 13,78 euros, depois de ontem a JBCapital ter baixado a sua recomendação Do lado dos ganhos estão os restantes pesos pesados: a Jerónimo Martins sobe 0,38% para 21,38 euros, depois de ontem a Bryan, Garnier & Co ter iniciado a cobertura da dona do Pingo Doce com uma recomendação de compra , e o BCP valoriza 0,26% para 0,27 euros.(Notícia atualizada às 08:29)