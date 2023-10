Bryan, Garnier & Co inicia cobertura da Jerónimo Martins e recomenda "comprar"

Partilhar artigo



O banco de investimento Bryan, Garnier & Co começou esta segunda-feira a cobrir o desempenho da Jerónimo Martins com uma recomendação de "comprar" e com um preço-alvo em linha com o consenso de mercado.



De acordo com a nota de "research" a que a Bloomberg teve acesso, assinada pelo analista Clement Genelot, o preço-alvo é de 25 euros por ação, o que compara com um consenso de 25,18 euros. Tal "target" implica um potencial ...