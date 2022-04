Grupo EDP pressiona Lisboa. PSI cai 0,44%

Leia Também Ganho da Jerónimo Martins insuficiente para evitar dia vermelho em Lisboa

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão de negociação desta quarta-feira em terreno negativo, com o PSI a ceder 0,44% para os 6.079,52 pontos. Nos primeiros minutos, das 15 cotadas presentes no principal índice português, dez estavam a cair, quatro subiam e uma, a REN, mantinha-se inalterada face à cotação da sessão anterior.O grupo EDP, que ontem apresentou os seus resultados operacionais do primeiro trimestre do ano, liderava as perdas, com a Renováveis a ceder 1,40% e a casa mãe a recuar 1,17%.Nas comunicações enviadas ao regulador, ambas as empresas reportaram aumentos na produção de energia, contudo os valores não parecem ter impressionado os investidores.Também no pódio das quedas está a Jerónimo Martins, a cotada com o maior peso na bolsa de Lisboa. Depois de ontem ter liderado os ganhos, esta manhã a empresa cedia 1,15%. Ainda entre os pesos pesados, a Galp Energia também regista um recuo, embora mais ligeiro, de 0,17%.Em sentido inverso, os ganhos são encabeçados pelo BCP, que avança 0,41%. Greenvolt (0,28%), Sonae (0,19%) e Nos (0,05%) estão também do lado das valorizações.Lisboa está assim, esta manhã, em contraciclo com as principais praças europeias, todas a negociar em terreno positivo. O índice Stoxx 600 - de referência para o bloco - avançava 0,28%.