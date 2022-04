Grupo EDP pressiona PSI para abertura em leve queda. EDP cai 4,5% com ex-dividendo

O PSI arrancou a negociação esta terça-feira sobre a linha de água. Depois de abrir com um ganho de 0,02%, o índice inverteu logo nos primeiros minutos para o vermelho e perde 0,07%, para os 5.936,15 pontos, apesar de apenas três cotadas - todas do setor energético - estarem em terreno negativo.A pressionar o índice estão as ações do grupo EDP, com a EDP a sofrer um tombo de 4,55%, para os 4,471 euros, influenciada pela entrada em período de ex-dividendo , descontando este fator, a cotada recua 0,49%. Já a EDP Renováveis recua 0,87%, para 22,80 euros, após a Société Générale ter revisto em baixa a recomendação - de "manter" para "vender" - apesar de subir o preço-alvo dos 18,5 para os 21 euros. Ainda assim, o "target" dá à cotada um potencial de desvalorização de 8,7% face ao fecho da véspera.Por último, a Greenvolt desliza 0,43%, cotando nos 6,95 euros.A impedir perdas maiores no índice destacam-se a Semapa, que avança 2,15%, e o peso pesado Galp, que ontem sofreu uma forte queda , que ganha 1,88%, para os 10,85 euros. Também o BCP, que na véspera tombou mais de 3%, avança 1,31%, até aos 0,1619 euros, num dia em que o Bank Millennium , controlado pelo banco liderado por Miguel Maya, apresentou prejuízos de 26,4 milhões de euros no primeiro trimestre.Navigator, Mota-Engil e Sonae ganham acima de 1%, enquanto a Jerónimo Martins valoriza 0,2%, para os 20,34 euros.(Notícia atualizada com a referência à entrada em ex-dividendo da EDP)