PSI "festeja" 25 de abril no vermelho. Galp tomba quase 6%

O PSI encerrou a sessão a perder 1,04%, para os 5.940,19 pontos, sendo Lisboa, ainda assim, a praça europeia menos penalizada esta segunda-feira. Das 15 cotadas do principal índice nacional, cinco fecharam positivas e 10 no vermelho.A pressionar o índice esteve, principalmente, a Galp, que tombou 5,96%, para os 10,95 euros, num dia em que o preço do petróleo cai cerca de 6,5% para menos de 100 dólares.Também a pesar no desempenho do PSI estiveram as ações do BCP, que perderam 3,62%, para os 0,1598 euros, arrastadas pelas fortes quedas do polaco Bank Millennium, controlado pelo banco liderado por Miguel Maya. O Millennium afundou 8,54%, acompanhando as fortes quedas na banca polaca, após o governo da Polónia ter apresentado um plano para apoiar as famílias e as empresas com créditos bancários que enfrentam a forte subida das taxas de juro. O plano inclui moratórias nos pagamentos e custos adicionais a serem suportados pelos bancos.Num dia com um volume mais reduzido de negociação devido ao feriado do 25 de abril, também sofreram quedas superiores a 2% cotadas como a Altri (-2,80%), Semapa (-2,55%) e Sonae (-2,15%).A evitar perdas mais acentuadas no índice estiveram as ações do grupo EDP, com a EDPR a avançar 1,91% e a EDP a subir 1,5%, bem como a Jerónimo Martins, que ganhou 0,5%.