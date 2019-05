Depois de, no início desta semana, o governo dos Estados Unidos ter decidido conceder um prazo de três meses para que as empresas norte-americanas continuem a negociar com a Huawei, esta quarta-feira sabe-se que poderá avançar com mais uma medida que vem agravar as tensões comerciais com a China: segundo a Bloomberg, Trump está a estudar acrescentar à lista negra do Departamento de Comércio dos EUA até cinco empresas chinesas líderes mundiais no setor da videovigilância, que ficarão impedidas de aquirir tecnologia produzida pelos norte-americanos.Os chineses, por seu lado, estão a retaliar. O Financial Times avança que quase metade das empresas norte-americanas com atividade na China estão a ser alvo de contramedidas por parte de Pequim, sendo mesmo obrigadas a cortar planos de investimento ou a transferirem a atividade para outros territórios.Os investidores esperam ainda pelas minutas da Fed relativas à última reunião de política monetária, que serão divulgadas esta tarde. O banco central norte-americano deu já sinais de que poderá cortar a taxa de juro diretora se a inflação continuar a apresentar uma evolução aquém das expectativas.Por cá, a bolsa vai sendo penalizada pela Nos. A operadora está a desvalorizar 5,05% para os 5,55 euros, no dia em que desconta o dividendo de 35 cêntimos por ação que irá pagar aos acionistas. Sem o efeito deste desconto, estaria até a subir cerca de 1%.Também a Jerónimo Martins e a Galp estão a pressionar o PSI-20. A retalhista está a recuar 0,6% para os 13.24 euros por ação, enquanto a petrolífera perde 0,49% para os 14,33 euros por ação, a acompanhar o movimento da matéria-prima nos mercados internacionais. O petróleo está a ser penalizado pelos desenvolvimentos da guerra comercial, que agravam os receios em torno de um abrandamento da procura mundial. O barril de Brent, negociado em Londres e que serve de referência para as importações nacionais, está a cair 0,5% para os 71,82 dólares.Do lado dos ganhos, destaque para os CTT, que estão a valorizar 0,8% para os 2,26 euros por ação, a reagir ao reforço da posição acionista que tem sido feito, nos últimos dias, pela Manuel Champalimaud. Em quatro dias, a maior acionista dos CTT investiu mais de 720 mil euros para passar a controlar 12,85% do capital da empresa de correios