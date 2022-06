Há cerca de 20 anos que venda de ações na Europa não era tão má

Desde o início do ano, as empresas arrecadaram com IPO e transações subsequentes apenas 28 mil milhões de euros, o pior resultado desde 2003. Ainda assim os especialistas acreditam que a oferta de títulos ainda vai recuperar este ano.

