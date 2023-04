Hermès supera fasquia dos 200 mil milhões em bolsa. Chegou a valer mais do que a Novartis

Com mais de 30 anos em bolsa, a Hermès conseguiu esta semana a posição de oitava empresa mais valiosa do Stoxx 600 e o segundo entre as marcas no setor do luxo.



Philippe Wojazer / Reuters Sílvia Abreu silviaabreu@negocios.pt 13:00







A francesa Hermès viu a sua capitalização bolsista ultrapassar os 200 mil milhões de euros esta semana. Foi a primeira vez na sua história que a marca de artigos de luxo viu o valor em bolsa superar esta fasquia, sendo atualmente mais valiosa do que gigantes como a Shell, cujo valor ronda os 165 mil milhões. A certo ponto, chegou mesmo a valer mais do que a Novartis, que detém uma capitalização bolsista de 198 mil milhõ

