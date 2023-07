Inteligência artificial lidera ETF no primeiro semestre

Na primeira metade do ano, os ETF (Exchange Traded Funds – fundos negociados em bolsa que replicam desempenhos) da tecnologia lideraram as apostas de investimento, com as criptomoedas e a inteligência artificial (IA) à cabeça. Este movimento insere-se num contexto em que a aposta das empresas na IA, com a euforia do ChatGPT a dar balanço, ganhou força e centrou a atenção dos investidores.





