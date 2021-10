Interesse na EDP faz disparar ações em bolsa. PSI amanhece no verde

Uma subida nas pesquisas sobre a EDP nas notícias está a aumentar o interesse dos investidores. As ações da elétrica portuguesa dispararam no arranque da sessão desta segunda-feira e puseram a empresa a valorizar 2,85%.A boa performance da EDP ajudou a pintar a Bolsa de Lisboa de verde. Nos primeiros minutos da negociação, o PSI-20 subia 0,86%, para os 5562,06 pontos. Das 19 cotadas do principal índice português, 12 estavam positivas, três desciam e quatro mantinham-se inalteradas.Para além da EDP, todos os chamados "pesos pesados" negoceiam com ganhos. O BCP segue o seu rally positivo - que já dura há várias sessões - e valorizava 1,25% esta segunda-feira. A EDP Renováveis aprecia 1,17%. A Galp Energia, que divulgou, antes do início da sessão, os seus resultados operacionais, subia 0,89% e a Jerónimo Martins estava com uma valorização de 0,36%.Também a Nos aprecia 0,12%. A empresa liderada por Miguel Almeida passou a ter cobertura pela Intermoney, com um target price de quatro euros. Neste momento, cada ação vale 3,41 euros.Em sentido contrário, Pharol, Mota Engil e Greenvolt desvalorizam.A Bolsa de Lisboa está, assim, do lado dos ganhos no panorama da Europa. As principais praças europeias negoceiam mistas esta manhã, com os índices francês, italiano e alemão a registarem perdas. O espanhol está a subir. O Stoxx 600, que agrupa as principais empresas do velho continente, negociava na linha de água.(Notícia atualizada)