Jerónimo Martins arrasta Lisboa para o vermelho, em contramão com a Europa

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão desta quinta-feira em terreno negativo, com o PSI a ceder 1,11% para o 6.055,83 pontos. A praça portuguesa esteve assim em contramão com a Europa, com os principais mercados quase todos a negociar no verde, à exceção de Milão, que também desvalorizou, mas menos (-0,18%).Das 15 cotadas no principal índice português, 11 recuaram e quatro avançaram. A Jerónimo Martins liderou as perdas, ao ceder 3,25%, em dia de assembleia-geral de acionistas, onde se deliberarou, entre outras coisas, acerca das propostas dos respetivos Conselhos de Administração para a distribuição de dividendos.Também o setor energético mostrou um fraco desempenho, com EDP (-2,55%), REN (-2,23%) e Greenvolt (-2,09%) a cederem mais de 2%. Já a EDP Renováveis, que anunciou acordos no Brasil e nos Estados Unidos, cedeu 1,04%. A única cotada do setor em terreno positivo foi a Galp Energia, que viu esta quinta-feira o seu preço-alvo a ser subido pelos analistas do JB Capital.Os ganhos foram liderados pela Semapa, que bateu na sessão máximos de dois anos, e deu um salto de 5,39% para os 13,30 euros por ação.Notícia em atualização