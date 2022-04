Bolsa de Lisboa escorrega com Jerónimo Martins a cair quase 2%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão com uma queda ligeira de 0,08% para 6.118 pontos. Das 15 cotadas que compõe o PSI, sete começaram o dia no verde, sete no vermelho e uma permaneceu inalterada.

A Jerónimo Martins é a que mais pressiona, estando a desvalorizar 1,72% para 20,54 euros. A retalhista não é acompanhada pelo seu par, a Sonae, que por esta altura segue a somar 0,38% para 1,05 euros.

Ainda do lado das perdas é de destacar a EDP Renováveis que ontem anunciou que conseguiu assegurar um contrato de longo prazo para nova central solar no Brasil. No entanto, este anúncio parece não ter motivado os investidores, estando o braço das renováveis da família EDP a perder 0,48% para 22,90 euros. O movimento é acompanhado pela empresa-mãe que desce 0,23% para 4,73 euros.

No setor energético apenas a Galp negoceia no verde, estando a valorizar 0,74% para 11,60 euros, enquanto a Greenvolt cai 0,42% para 7,16 euros e a REN derrapa 0,17% para 2,91 euros.

Entre as papeleiras, o arranque de sessão foi misto, estando a Semapa a liderar os ganhos e a contrariar a tendência negativa com uma valorização de 1,74% para 12,84 euros, acompanha da Navigator que ganha 0,65% para 3,71 euros, enquanto a Altri desvaloriza 0,30% para 6,57 euros.



(Notícia atualizada às 8:27)