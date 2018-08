Jerónimo Martins cai 2% e arrasta PSI-20

Bloomberg

O PSI-20 cedeu 0,17% para 5.511,79 pontos, numa sessão em que dos 18 títulos que compõem o índice, sete caíram, oito subiram e três fecharam inalterados.



Entre as bolsas europeias a tendência foi maioritariamente de ganhos, com os investidores a reflectirem na negociação a redução dos receios em torno da guerra comercial, muito devido ao acordo alcançado entre os EUA e México, na segunda-feira, 27 de Agosto.

Na bolsa nacional, a determinar a queda esteve a Jerónimo Martins, ao recuar 2,02% para 13,35 euros.

O sector da energia também pesou na negociação, numa sessão em que a Galp Energia perdeu 0,17% para 17,84 euros, a EDP recuou 0,21% para 3,36 euros e a EDP Renováveis cedeu 0,06% para 8,605 euros.

Do lado oposto estiveram as acções da Mota-Engil, ao subirem 1,23% para 2,885 euros, depois de ontem ter sido revelado que a Mota-Engil e a Vinci compraram os 7,5% que a Teixeira Duarte detém na Lusoponte e vão pagar 23,3 milhões de euros por esta participação. As acções da Teixeira Duarte também subiram 0,84% para 0,239 euros.

O desempenho da Mota-Engil surge também no dia em que o BPI publicou uma previsão para os resultados do primeiro semestre da empresa liderada por Gonçalo Moura Martins. Os analistas antecipam que a construtora anuncie um resultado líquido de nove milhões de euros, o que corresponde a uma duplicação face aos 4,6 milhões de euros registados há um ano. A empresa vai revelar os resultados do primeiro semestre na próxima quinta-feira, antes da abertura da bolsa, e serão os primeiros números de 2018 conhecidos, já que a Mota-Engil não apresenta resultados trimestrais.

Em alta fecharam também as cotadas do sector do papel, com a Navigator a somar 0,32% para 4,438 euros e a Altri a apreciar 0,12% para 8,31 euros.

Fora do principal índice, destaque para as acções da Martifer, que subiram 6,45% para 0,528 euros, negociando num novo máximo de Julho de 2015. Os títulos acumulam já um ganho de quase 60% desde o início do ano. Os investidores aguardam pela divulgação dos resultados do primeiro semestre que, de acordo com a informação que consta no site da empresa, serão divulgados na próxima quinta-feira, 30 de Agosto, após o fecho do mercado. Os últimos dados conhecidos foram animadores, com a Martifer a registar lucros no primeiro trimestre do ano, depois de sete anos de prejuízos.