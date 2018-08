Martifer dispara quase 7% para máximos de quatro anos

A Martifer está a negociar em máximos de mais de quatro anos, depois de uma valorização de quase 7% que dá continuidade à subida acentuada da semana passada.





A empresa valoriza 6,85% para cotar nos 53 cêntimos, o valor mais elevado desde 31 de Julho de 2014. A liquidez também é superior ao habitual, tendo já 51.312 acções trocado de mãos esta terça feira, contra a média diária dos últimos seis meses, de 31.336.