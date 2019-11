Jerónimo Martins cai mais de 3% e pressiona bolsa

O PSI-20 iniciou o dia a perder 0,95% para 5.139,81 pontos, com 15 cotadas em queda, uma em alta e duas inalteradas. Entre os congéneres europeus a evolução é igualmente negativa, numa altura em que os investidores estão a refletir a promulgação da proposta de lei, por parte de Donald Trump, que apoia Hong Kong nas suas pretensões de autonomia face à China. Isto num dia que será marcado por uma reduzida liquidez, devido ao feriado do Dia de Ação de Graças nos EUA, que dita o encerramento de Wall Street.





Na bolsa nacional as quedas são transversais, com o BCP a perder 0,59% para 0,2038 euros, a EDP a recuar 0,08% para 3,690 euros e a EDP Renováveis a ceder0,3% para 9,96 euros.