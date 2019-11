0,2% para os 1.456,72

A influenciar a negociação nos mercados financeiros está a decisão do presidente norte-americano, Donald Trump, de promulgar um diploma do congresso e do senado que apoia os manifestantes pró-democracia em Hong Kong.Este passo poderá criar tensão entre Washington e Pequim numa altura em que as negociações comerciais sobre a "fase um" do acordo comercial parcial estariam perto de ser concluídas. Tem sido essa expectativa de acordo a impulsionar os índices bolsistas nas últimas semanas.No entanto, as bolsas norte-americanas só vão reagir a essa novidade na sexta-feira (em apenas meia sessão) dado que não há sessão hoje por causa do feriado do dia de Ação de Graças (Thanksgiving). Com Wall Street fechado, o volume de negociação na Europa deverá ser menor do que o habitual."Por vezes, o menor volume resulta numa menor liquidez, o que por sua vez pode implicar uma maior volatilidade", referem os analistas do BPI no comentário de bolsa, explicando que "se um ou mais investidores tencionam comprar ou vender um determinado título em quantidades maiores então o impacto desta operação será maior pois no mercado há menos compradores e vendedores".Entre as principais praças europeias, o PSI-20 é uma das que mais desce. A bolsa nacional está a desvalorizar 0,74% para 5.150,45 pontos neste momento, após uma subida ligeira na sessão anterior.No mercado secundário, os juros portugueses a dez anos estão a descer 0,7 pontos base para 0,369%. Já os juros alemães no mesmo prazo aliviam 0,2 pontos base para os -0,376%.A divisa britânica está a subir para máximos de uma semana - a libra valoriza 0,17% para os 1,2943 dólares -, mantendo a tendência de subida com a especulação de que os conservadores vão conseguir uma maioria confortável nas eleições daqui a duas semanas. Este resultado poderá contribuir para reduzir a incerteza à volta do processo do Brexit.Em causa está uma sondagem da YouGov - segundo a Bloomberg, esta usa uma técnica que previu melhor os resultados da eleição de 2017 do que as sondagens padrão - que antecipa uma vitória expressiva do Partido Conservador: 43% das intenções de voto, o que corresponde a 359 deputados aos conservadores, o que se traduz numa maioria de 68 deputados no Parlamento.O euro está a subir 0,16% para os 1,1017 dólares.A produção recorde de crude nos EUA está a ditar a queda do petróleo tanto em Nova Iorque como em Londres. Além disso, a assinatura de Trump da legislação que apoia os protestantes em Hong Kong poderá potencialmente complicar a relação com a China.Na ausência de um acordo entre as duas maiores economias do mundo, a procura por petróleo deverá ser menor, pressionando a cotação em baixa. A esperança de que haja um acordo tem levado à subida do petróleo desde o início de outubro.Mas há outro fator decisivo que poderá influenciar o petróleo. Em causa está a reunião de 5 de dezembro da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que deverá manter os cortes na produção que já estão em vigor, segundo a previsão dos 35 analistas consultados pela Bloomberg.Na sessão de hoje, o WTI, negociado em Nova Iorque, desvaloriza 0,6% para os 57,76 dólares por barril, ao passo que o Brent, que é transacionado em Londres e que serve de referência para as importações portuguesas, desce 0,31% para 63,86 dólares.A perspetiva de que aumente a tensão entre Pequim e Washington está a dar ganhos ao ativo de refúgio por excelência, o ouro. O metal precioso está a valorizardólares por onça.Nota também para as movimentações nos ETFs. Após oito semanas consecutivas de queda das subscrições de ETFs ancorados ao metal precioso, registam-se agora sete sessões consecutivas de aumentos.Já nas opções sobre o ouro há uma aposta de 1,75 milhões de dólares que o metal precioso pode quase triplicar o seu valor nos próximos tempos, ultrapassando o recorde alcançado em 2011.