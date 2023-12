José Neves já só detém 0,11% da Farfetch. Quem são os outros acionistas?

No capital social da Farfetch a presença expressiva é do setor financeiro, sendo a banca e as sociedades de investimento os maiores acionistas. Há ainda lugar a "hedge funds" e outros tipos de fundos. O gigante de Wall Street Morgan Stanley e a centenária Baillie Gifford são os que detêm as participações mais expressivas. Já José Neves detém apenas uma presença de 0,11% no capital da empresa.

José Neves já só detém 0,11% da Farfetch. Quem são os outros acionistas?









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: José Neves já só detém 0,11% da Farfetch. Quem são os outros acionistas? O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar