Os juros da Grécia a dez anos estão a perder 0,9 pontos base para os 1,469% na sessão desta quarta-feira, dia 3 de junho, abaixo dos congéneres italianos que negoceiam nos 1,536% - sobem 4,1 pontos base hoje.

Significa isto que a partir de ontem o prémio exigido pelos investidores para comprar dívida helénica no mercado secundário é menor do que para a dívida italiana.

A última vez que este cenário se tinha verificado foi no passado dia 15 de janeiro deste ano, mas a situação foi pontual, tendo demorado apenas uma recessão a reverter.No mês passado, a taxa de referência da Grécia afundou 64 pontos base, o que lhe permitiu uma aproximação aos juros de Itália com a mesma maturidade, que sofreu uma redução de 12 pontos base no mesmo período. Este novo valor dos juros helénicos representa um mínimo desde o final de fevereiro deste ano, altura em que a pandemia começou a fazer moça nos mercados de dívida.Na proposta apresentada pela Comissão Europeia para o fundo de recuperação, a Grécia situa-se na terceira posição dos países que mais dinheiro recebe, em termos de percentagem do PIB, apenas superado por Croácia e Bulgrária. O montante total destinado a Atenas é de cerca de 31 mil milhões de euros - acima dos 25 mil milhões para Portugal - o que representa 17% do PIB (produto interno bruto) do país.Em termos absolutos, Itália (juntamente com Espanha) é dos países mais beneficiados com a proposta comunitária, ao habilitar-se a arredacar quase 173 mil milhões de euros. Mas em termos de percentagem do PIB é pouco mais de 9,5%.