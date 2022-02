Lisboa abre na linha de água. EDP tomba mais de 3%

A bolsa de Lisboa abriu em contraciclo com a Europa, com as ações da EDP a puxarem para território negativo, tendo minutos depois subido ligeiramente acima da linha de água.O PSI-20, o índice de referência nacional, estava há momentos a valorizar 0,08%, depois de arrancar a sessão a perder 0,02%, para 5664,42 pontos. Das 19 cotadas que compõe o índice, 10 abriram no verde, seis no vermelho e três permaneciam inalteradas.A EDP é quem mais pesa no PSI-20, estando a desvalorizar 2,56%, depois de abrir a sessão a perder 3,85% para 4,026 euros. Por sua vez, o braço das renováveis foi contagiada por esta queda, estando a ceder 0,21% para 18,57 euros.A EDP fechou 2021 com uma descida dos lucros de 18% para 657 milhões de euros. No ano passado, a empresa tinha registado um resultado líquido de 801 milhões de euros.A queda da família EDP em bolsa está a contagiar a Greenvolt que depois de abrir no verde, seguia há pouco a desvalorizar 0,18% para 5,65 euros. Por seu lado, a Galp está a valorizar 0,45% para 10,03 euros.Do lado dos ganhos, a Novabase dispara 6,12% para 5,24 euros por ação. Depois de fecho de mercado, no dia de ontem, a empresa anunciou que o lucro de 2021 cresceu 16% para 8,7 milhões de euros. A puxar pelo PSI-20 estão ainda as ações do BCP que somam 2,29% para 0,1962 euros.As ações do banco liderado por Miguel Maya seguem esta sexta-feira um movimento de recuperação, depois de ontem ter terminado a sessão a cair 3,18%.No retalho, o sentimento é misto: a Sonae sobe 0,20% para 1,0110 euros, enquanto a Jerónimo Martins cai 0,37% para 19,99 euros.Entre as papeleiras, o arranque de sessão foi predominantemente negativo, com a Navigator a valorizar 0,11% para 3,51 euros, a Altri a perder 0,09% para 5,84 euros e a Semapa -- que apresenta contas hoje depois do fim da sessão -- a desvalorizar 0,33% para 12,04 euros.(Notícia atualizada às 8:30)