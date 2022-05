Lisboa acompanha otimismo na Europa. BCP dispara mais de 3%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O BCP comanda os ganhos, estando a escalar 3,49% para 0,18 euros, dando continuidade aos ganhos angariados na sessão desta quinta-feira, à medida que o mercado aponta para uma subida das taxas de juro na Zona Euro já em julho. O banco liderado por Miguel Maya é acompanhado pela Altri que soma 2,15% para 5,48 euros. No setor energético, o dia começou misto: a Galp valoriza 1,39% para 10,91 euros, numa altura em que o petróleo está a caminho de fechar uma sequência de quatro ganhos semanais.



A petrolífera é acompanhada pela EDP Renováveis que soma 1,21%, acompanhada pela empresa-mãe que valoriza 0,04% para 4,67 euros. Por sua vez a Greenvolt ganha 1,15% para 7,03 euros. Já a REN é a única cotada a contrariar a tendência estando a negociar em território negativo, com uma queda de 0,175 para 2,87 euros, num dia em que vai publicar as contas referentes ao primeiro trimestre deste ano. Entre as papeleiras, para além da Altri, todo o setor negoceia no verde: a Navigator soma 0,84% para 4,08 euros, enquanto a Semapa permanece inalterada em 14,20 euros. Pelo retalho, a Jerónimo Martins sobe 0,66% para 18,35 euros e a Sonae valoriza 0,20% para 1,01 euros.



(Notícia atualizada às 8:22 com cotações).

A bolsa de Lisboa acompanhou a onda de otimismo vivida nas principais praças europeias e arrancou a última sessão da semana no verde.O PSI começou o dia a valorizar 0,96% para 5.961,56 pontos, tendo nos primeiros minutos de negociação chegado a subir mais de 1%.Das 15 cotadas que compõe o "benchmark" nacional, 13 arrancaram a sessão no verde, uma no vermelho e uma permanecia inalterada.