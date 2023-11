Lisboa atinge máximos de mais de nove anos após seis sessões de ganhos

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão desta quinta-feira em alta, num dia em que os investidores voltaram aos ativos de risco, depois das reuniões de política monetária da Reserva Federal norte-americana e do Banco de Inglaterra em que os decisores optaram por manter as taxas de juro diretoras inalteradas.O PSI avançou 1,19% para 6.398,43 pontos, o valor de fecho mais alto desde 28 de julho de 2014. O índice de referência nacional sobe há seis sessões consecutivas. Todas as cotadas terminaram em alta, à exceção da Ibersol que encerrou inalterada.A registar os maiores ganhos esteve a Mota-Engil que pulou 2,58% para 3,185 euros, acompanhada pela EDP que subiu 2,48% para 4,092 euros e a Corticeira Amorim que ganhou 1,87% para 9,28 euros.A elétrica e a corticeira apresentam as contas do terceiro trimestre esta quinta-feira, juntamente com a Nos e os CTT.Entre os pesos pesados, a EDP Renováveis somou 1,5% para 15,52 euros, o BCP avançou 1,27% até aos 0,3039 euros, mantendo-se em máximos de maio de 2018. Já a Jerónimo Martins valorizou 0,58% para 22,2 euros e a Galp subiu 0,52% para 14,385 euros.Por sua vez, a Nos ganhou 1,84% até aos 3,548 euros e os CTT pularam 1,67% para 3,65 euros.A EDP, Jerónimo Martins e Sonae poderão ter estado a beneficiar de notas de "research" da AlphaValue que reviu em alta o preço-alvo destas três cotadas. Já relativamente à Galp baixou ligeiramente o "target".