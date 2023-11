JB Capital corta "target" da Ibersol, dias antes da apresentação de contas

As contas do terceiro trimestre e o somatório dos primeiros nove meses do ano são apresentados ao mercado esta quarta-feira. Desde o início do ano, a empresa valorizou aproximadamente 19%.

JB Capital corta "target" da Ibersol, dias antes da apresentação de contas









