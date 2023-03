Lisboa com pior queda entre as praças europeias. Mota-Engil tomba 14%

13 de setembro do ano passado. Das 15 cotadas que compõem o índice, 11 encerraram no vermelho e quatro no verde.





na primeira sessão após apresentar resultados. A empresa liderada por Carlos Mota Santos, lucrou 41 milhões de euros, o que significa um aumento de 69% face aos 24 milhões obtidos em 2021.

A bolsa de Lisboa fechou no vermelho, com o pior desempenho entre as principais praças europeias. O PSI perdeu 1,44% para 5.969,73 pontos, depois de ontem ter atingido máximos desdeA liderar as quedas esteve a Mota-Engil. A construtora caiu 13,98% para 1,60 euros por ação, tratando-se do maior tombo desde 30 de novembro de 2020,Também a Galp encerrou a sessão entre as cotadas com maior queda, tendo desvalorizado 4,67% para 11,02 euros por ação. Entre as piores descidas estão também o BCP, com um recuo de 1,93% para 22,38 cêntimos, e os CTT, com uma perda de 1,60% para 3,69 euros.Ainda do lado das perdas está a família EDP, com a casa-mãe a fechar o dia com um recuo de 1,42% para 4,708 euros e o braço energético com uma perda de 0,36% para 19,34 euros. Já a Jerónimo Martins - cotada com mais peso no PSI - cedeu 0,05% para 19,41 euros.Do lado dos ganhos, a Altri foi a cotada que mais subiu. A papeleira valorizou 0,69% para 4,670 euros, seguida pela Nos, que somou 0,43% para 4,20 euros, e a Corticeira Amorim, com uma subida de 0,10% para 9,78 euros.(Notícia atualizada às 16h50)