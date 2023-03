Mota-Engil tomba quase 8% após apresentar resultados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

volume de negócios, o montante foi de 3.804 milhões de euros, mais 47% face aos 2.592 milhões registados em 2021 - um máximo histórico para o grupo - que antecipava que este valor, previsto pelo plano estratégico, fosse apenas alcançado em 2026.

A Mota-Engil está a desvalorizar 7,53% para 1,72 euros por ação, apontando a maior queda em mais de dois anos, mais precisamente de 30 de novembro de 2020, após ter apresentado resultados, antes da abertura da sessão desta quarta-feira.Na negociação de hoje a construtora chegou a cair 7,96%. Com esta queda a Mota-Engil foi ultrapassada pelo BCP como a cotada que mais valoriza desde o início do ano. O banco lidera o pódio com um ganho de 56,97%, seguido pela Mota-Engil que soma 47,01% e os CTT que valorizam 21,75%.O grupo, agora liderado por Carlos Mota Santos, lucrou 41 milhões de euros, o que significa um aumento de 69% face aos 24 milhões obtidos em 2021.Em termos de