Lisboa contraria quedas europeias à boleia do BCP

O PSI avançou 0,31%, para os 6.113,80 pontos, num dia em que as principais praças europeias seguem em queda. Das 16 cotadas do índice nacional, metade fecharam em alta e a outra metade no vermelho.A liderar os ganhos esteve o BCP, com uma subida de 3,7%, para os 0,2244 euros. O banco liderado por Miguel Maya apresentou ontem, após o fecho da sessão, as contas trimestrais, tendo reportado uma subida de 90,5% nos lucros , para 215 milhões de euros, batendo as expectativas dos analistas.Em destaque esteve também a Greenvolt, que avançou 1,65%, até aos 6,78 euros, máximo de dois meses.A ajudar Lisboa a contrariar as quedas na Europa, o peso pesado Jerónimo Martins subiu 0,71%, fechando nos 22,8 euros.A impedir melhor desempenho do índice nacional pesaram as energéticas Galp e EDP Renováveis, com quedas de 1,49% e de 0,78%, para os 10,555 euros e para os 20,38 euros, respetivamente.As maiores quedas, contudo, pertenceram à Altri, que cedeu 2,04%, para os 4,092 euros, refletindo a entrada em "ex-dividendo", e os CTT, que perderam 2,02%, para os 3,64 euros.Nota ainda para a EDP, outro dos títulos com maior peso no PSI, que deslizou 0,1%, fechando nos 4,872 euros.