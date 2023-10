Lisboa estreia outubro com o pé esquerdo. Grupo EDP pressiona

A bolsa de Lisboa estreou outubro no vermelho sendo, ainda assim, a menos castigada das principais praças europeias. O PSI recuou 0,42%, para os 6.064,71 pontos, com nove cotadas em alta, seis em queda e uma - a Ibersol - a fechar inalterada.A pesar no índice esteve a família EDP. A casa-mãe caiu 2,92%, para 3,821 euros, mínimos de fevereiro do ano passadso, enquanto o braço para as renováveis perdeu 2,67%, fechando nos 15,1 euros, o valor mais baixo em três anos.A Galp, outro dos pesos pesados do índice, fechou o pódio das quedas ao recuar 1,35%, para os 13,85 euros, num dia em que os preços do crude recuam e a JBCapital baixou a sua recomendação A praça alfacinha conseguiu atenuar as perdas graças aos ganhos de algumas das cotadas com maior peso. O BCP avançou 1,54%, para os 0,2644 euros, enquanto a Jerónimo Martins subiu 0,19%, para os 21,3 euros. A dona do Pingo Doce foi beneficiada pelo início de cobertura das suas ações pela Bryan, Garnier & Co com uma recomendação de compra.A maior subida do dia, contudo, pertenceu à Greenvolt, com um ganho de 1,97%, para os 5,44 euros.O setor do papel também se destacou com a Altri a valorizar 1,07% e a Navigator a subir 0,9%.