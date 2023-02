Lisboa fecha a subir mais de 1% com retalhistas a brilhar

Num dia positivo na generalidade das praças europeias, o PSI avançou 1,18%, para os 5.955,45 pontos, com 11 cotadas em alta, duas em queda e duas a fecharem inalteradas - a Mota-Engil e a Navigator.A impulsionar o índice nacional estiveram as retalhistas Sonae e Jerónimo Martins. A dona do Modelo Continente ganhou 3,56%, fechando nos 0,988 euros, enquanto a dona do Pingo Doce subiu 3,46%, para os 20,04 euros.A fechar o pódio das valorizações esteve outro peso pesado: a EDP Renováveis, que valorizou 1,87%, para os 19,66 euros.Ainda no setor energético, a Galp ganhou 1,74%, para 11,7 euros, enquanto a REN subiu 0,99%, para 2,54 euros, e a EDP avançou 0,56%, terminando o dia nos 4,647 euros. A destoar esteve a Greenvolt, que perdeu 1,6%, para 7,40 euros.A travar maiores ganhos do PSI esteve também o BCP, que cedeu 0,58%, para 0,207 euros.