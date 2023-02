Lisboa abre no verde e ascende a máximos de quase um mês

Leia Também Lisboa fecha a subir mais de 1% com retalhistas a brilhar

A bolsa de Lisboa está esta quinta-feira a negociar novamente com ganhos, depois de ontem ter subido mais de 1%, anulando assim as perdas dos dois primeiros dias da semana.Na Europa a tendência é também de subida, com os investidores a aproveitaram o balanço dos bons resultados das empresas, que se têm sobreposto às perspetivas de maior agravamento da política monetária pelos bancos centrais.Por cá, o PSI avança 0,49% para 5.984,51 pontos, em máximos de quase um mês, mais precisamente 18 de janeiro, com 12 cotadas no verde e três inalteradas, a Semapa, REN e Corticeira Amorim.A registar os maiores ganhos está a Sonae, que pula 2,73%, depois de ontem ter sido a que mais subiu no principal índice nacional. Ainda no pódio está a Mota-Engil que valoriza 1,24% e a EDP Renováveis que sobe o,76%.Entre os pesos pesados, a Galp (0,47%), o BCP (0,39%), a EDP (0,22%) e a Jerónimo Martins (0,1%) sobem menos de meio por cento.Entre as papeleiras, a Navigator, que apresenta hoje resultados do último trimestre e do acumulado de 2022, avança 0,37%, ao passo que a Altri soma 0,18%.(Atualizado às 08:42h)