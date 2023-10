Lisboa fecha em alta com energia a brilhar. BCP nos 0,27 euros pela primeira vez em quatro anos

A bolsa portuguesa destoou das congéneres europeias, que registaram perdas pressionadas pelo conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O PSI avançou 0,93%, para os 5.943,32 pontos, com nove cotadas em alta, cinco no vermelho e duas inalteradas.A Galp liderou os ganhos ao disparar 5,1%, para os 14,11 euros, beneficiando da forte subida nos preços do petróleo e com os investidores a fazerem "tábua rasa" do corte do preço-alvo das ações da petrolífera por parte da Alantra Equities.O setor energético, aliás, destacou-se hoje, com a Greenvolt a subir 3,63%, para 5,28 euros, a REN a ganhar 1,47%, até aos 2,42 euros, e a EDP a valorizar 0,8%, fechando a valer 3,665 euros. A EDP Renováveis foi a única cotada do setor a não registar ganhos, tendo encerrado inalterada nos 14,22 euros. A subida do PSI decorre, em grande medida, do maior peso das "utilities" no índice, tendo este setor tido um dia positivo também na Europa.Outro do destaques do dia foi o BCP, que avançou 0,3%, terminando o dia nos 0,2696 euros. Durante a sessão, as ações do banco liderado por Miguel Maya superaram os 0,27 euros pela primeira vez desde 24 de julho de 2019, tendo tocado os 0,2726 euros.O setor do papel também viveu um dia positivo: a Altria subiu 0,42%, para 4,33 euros, enquanto a Navigator valorizou 0,11%, fechando nos 3,614 euros.A pressionar o índice esteve principalmente a Jerónimo Martins. A dona do Pingo Doce caiu 1,66%, para os 19,57 euros, mínimos de sete meses. O setor do retalho foi dos mais castigados na Europa e a empresa liderada por Pedro Soares dos Santos não escapou às quedas.