Lisboa fecha em alta pelo sexto dia na melhor série em cinco meses

O PSI avançou 0,73%, para os 5.692,79 pontos, somando a sexta sessão consecutiva no verde, naquela que é a melhor série desde finais de maio. A bolsa portuguesa acompanhou a tendência positiva vivida nas principais praças europeias.Das 15 cotadas do índice nacional, oito fecharam com ganhos e sete no vermelho.A EDP Renováveis, que apresentou resultados trimestrais antes da abertura, liderou os ganhos ao subir 4,98%, para os 21,71 euros. Ainda no setor energético, a Galp inverteu das perdas dos dois últimos dias e avançou 3,09%, para os 10,01 euros, enquanto a EDP ganhou 2,02%, para os 4,485 euros. A REN valorizou 1,37%, para 2,59 euros, enquanto a Greenvolt, que ontem anunciou uma emissão de dívida no montante de 100 milhões de euros, subiu 0,9%, para os 7,83 euros.Nota ainda para a Corticeira Amorim, que ganhou 3,11%, para os 9,94 euros.A Navigator, que divulgou as contas trimestrais após o fecho da sessão de ontem, perdeu 3,64%, para os 3,87 euros, enquanto a Altri, a outra papeleira que integra o PSI, caiu 1,82%, para os 5,665 euros.Já o BCP recuou 3%, para os 0,1391 euros, e a Jerónimo Martins, que apresenta resultados hoje, perdeu 0,84%, para os 21,32 euros.