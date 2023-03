Lisboa fecha em queda com pior dia da Jerónimo Martins em cinco meses

O PSI encerrou a perder 0,54%, para os 5,802,37 pontos, num dia em que as principais praças europeias se dividem entre ganhos e quedas. Das 16 cotadas do principal índice nacional, metade fecharam em alta e a outra metade no vermelho.A liderar as quedas esteve a Jerónimo Martins, que ontem apresentou resultados e indicou uma proposta de dividendo que fica 30% abaixo dos valores de 2022. A dona do Pingo Doce recuou 4,25%, para os 19,82 euros, na maior queda diária desde 27 de outubro do ano passado.Mas outros pesos pesados pressionaram igualmente o PSI. O BCP acompanhou os pares europeus da banca e caiu 1,54%, para os 0,192 euros, enquanto a Galp cedeu 1,04%, para os 10,01 euros.A Greenvolt, que apresenta resultados esta tarde, deslizou 0,15%, para os 6,55 euros.Pela positiva, a Sonae foi a cotada que mais valorizou, ao ganhar 1,01%, para 0,997 euros. A impedir maiores quedas do PSI esteve, principalmente, o grupo EDP, com a casa-mãe a avançar 0,97%, para os 4,801 euros, e a EDP Renováveis a subir 0,95%, até aos 20,1 euros.Nota ainda para a Altri, que revela hoje as contas de 2022. A papeleira valorizou 0,21%, para os 4,776 euros.