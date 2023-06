Lisboa fecha no verde animada por Mota e BCP

Ainda com uma subida de mais de 2%, a Altri avançou 2,09%, até aos 4,198 euros, enquanto a outra papeleira do PSI, a Navigator, ganhou 1,24%, para os 3,1 euros.



A maior queda do dia pertenceu a outra cotada das energias renováveis: a Greenvolt. A empresa liderada por Manso Neto caiu 0,56%, para os 6,2 euros. anunciou hoje que assinou um conjunto de contratos em África no valor de cerca de 650 milhões de euros.Ainda com uma subida de mais de 2%, a Altri avançou 2,09%, até aos 4,198 euros, enquanto a outra papeleira do PSI, a Navigator, ganhou 1,24%, para os 3,1 euros.Entre os pesos pesados, o BCP deu o maior impulso ao principal índice nacional ao ganhar 1,77%, fechando nos 0,2127 euros. O banco liderado por Miguel Maya beneficiou do bom desempenho em bolsa do banco polaco que controla. O Bank Millennium tocou hoje máximos de 14 meses, após uma revisão em alta da recomendação do MBank para as ações do Millennium.A Galp valorizou 1,04%, para os 10,65 euros, acompanhando o sentimento positivo do setor na Europa.Também o retalho viveu um dia de ganhos, com a Jerónimo Martins a subir 0,63%, para os 25,42 euros, mantendo-se próxima dos máximos históricos recentes, e a Sonae a avançar 0,39%, até aos 0,907 euros.Na família EDP o dia foi misto: a casa-mãe valorizou 0,33%, para 4,5 euros, enquanto o braço das renováveis cedeu 0,27%, terminando o dia a valer 18,68 euros.A maior queda do dia pertenceu a outra cotada das energias renováveis: a Greenvolt. A empresa liderada por Manso Neto caiu 0,56%, para os 6,2 euros.

A primeira sessão após a turbulência vivida na Rússia - com o Grupo Wagner em ruptura com o Kremlin e posterior alívio das tensões - deixou as principais praças europeias sem rumo. Lisboa, no entanto, fechou com a maior subida, animada, principalmente, pela Mota-Engil e BCP.O PSI avançou 0,68%, para os 5,908,51 pontos, com 11 cotadas em alta, quatro no vermelho e uma, a REN, a fechar inalterada.A Ibersol liderou as subidas com uma valorização de 2,75%, para os 6,72 euros, seguida de perto pela Mota-Engil, que ganhou 2,48%, para 2,065 euros. A construtora