Mota-Engil assina contratos de 650 milhões de euros em África

A Mota-Engil anunciou esta segunda-feira que assinou um conjunto de contratos em África no valor de cerca de 650 milhões de euros.





Em comunicado à CMVM, a construtora portuguesa adianta que um contrato diz respeito a movimentação de terras na Guiné-Conacri com a Rio Tinto Iron Ore Atlantic Ltd. no valor de cerca de 300 milhões de dólares (cerca de 280 milhões de euros).





Este contrato, explica, está associado ao projeto Simandou, o qual se encontra localizado na região sul da Guiné, a aproximadamente 650 quilómetros de Conacri, sendo que os trabalhos a realizar pela Mota-Engil incluem a movimentação de terras inicial para estabelecimento de acessos e para as futuras instalações industriais de uma mina, bem como bacias de sedimentação, vazadouros e a implementação de medidas de controlo de erosão.





O projeto terá o seu início previsto para setembro de 2023 e uma duração estimada de 30 meses.



Também na Nigéria um consórcio formado pela Mota-Engil (49%) e pela AFC – Africa Finance Corporation (51%) assinou com o Federal Ministry of Works and Housing dois contratos de concessão de duas autoestradas: "Lagos – Badagry – Seme" e "Shagamu – Benin", que ligam a cidade de Lagos ao centro e sudoeste do país, assim como a cidade de Lagos à fronteira do Benim. A primeira tem uma extensão de 79 quilómetros e a segunda de 258.





A duração dos contratos é de 25 anos, sendo que está prevista a conversão de duas atuais estradas em autoestradas, bem como o seu desenho, financiamento, construção/reabilitação, operação e manutenção.





O investimento inicial rondará os 260 milhões de dólares (cerca de 240 milhões de euros).



Ainda na região de África, foram adjudicados recentemente ao grupo português liderado por Carlos Mota dos Santos (na foto) outros contratos de menor dimensão em Angola, Moçambique, Ruanda e Costa do Marfim num total de cerca de 130 milhões de euros, diz ainda a Mota-Engil no comunicado.



"Com estas adjudicações, o grupo continua a reforçar a sua carteira de encomendas no continente africano com contratos relevantes de médio prazo, bem como a reforçar a sua presença em mercados core e na área concessional", afirma.